Joanna Opozda zdradza, jak czuje się w ciąży: "Mam PROBLEMY ZDROWOTNE"

Kto się czuł w ciąży dobrze… serio pytam. Nudności, wymioty, wahania hormonów, bezsenność, senność, opuchlizna, biegunka. Inne maja gorzej - rozstępy, plamy na twarzy, nietrzymanie moczu, opadnięta macica, żylaki, hemoroidy, problemy z wątroba. Tak. Tyle kosztuje wydanie na świat potomstwa. A potem brak laktacji depresja i inne. Medycyna do przodu w my dalej z jednym. Najlepsza kobieta która mnie wychowała to ta co nie miała dzieci. Nigdy a najwiecej miłości empatii i życia mi ofiarowała. Heleno RIP.