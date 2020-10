Joanna Przetakiewicz chwali się świetnymi relacjami z Kayah: "Powiedziała, że nie mogła sobie wymarzyć LEPSZEJ ŻONY dla swojego byłego męża"

Joanna Przetakiewicz: "Era Nowych Kobiet jest jak akcja #MeToo"

Jak Rinke trzy miesiące po naszym poznaniu powiedział, żebyśmy może to zalegalizowali, to ja mówię: "Po co? Przecież dobrze jest, jak jest". Poza tym mało się znaliśmy. Ale przychodzą w życiu takie momenty, które uświadamiają ci, co jest w życiu ważne. Doszliśmy do wniosku, że mamy teraz wspaniałą, piękną rodzinę, że nie ma na co czekać, nie ma co odwlekać. Trzeba szczęście celebrować! - wyjaśniła projektantka.