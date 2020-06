Joanna Przetakiewicz kupiła sobie... PUDELKA! Ogłosiła casting na imię dla pupila: "Blondi, Bella czy Mania?" (FOTO)

Niepochlebne opinie padające pod jej adresem wyraźnie nie zraziły celebrytki do wzmożonej aktywności w mediach społecznościowych i epatowania swoim bogactwem. Świadczyć może o tym niedawny post Asi, w którym pochwaliła się prezentem od ukochanego. Z okazji imienin szczodry Rinke postanowił obdarować partnerkę... porshe.

KOCHANI, CZEŚĆ! OTO JA! Jestem jeszcze bardzo malutka. Ważę 1 kg. Mam dopiero 8 tygodni. Blond Pudelka Toy. Jestem na drugim miejscu listy najinteligentniejszych psów świata! Więc proszę mnie nie lekceważyć. W nocy śpię mojej pani na głowie, a w dzień się bawię. Będę Was rozśmieszać, pocieszać, osładzać życie i przynosić szczęście. Wybierzcie mi proszę imię:

"Nazwij ją Mania! Świetne imię!", "Myślę, że Mania pasuje do niej idealnie", "Nie ma co się zastanawiać. Jedyny słuszny wybór to MANIA" - pisali.