Joanna Przetakiewicz pokazała mamę. Składając jej życzenia, dodała skromnie: "Odziedziczyłam po niej umiejętność dawania" (FOTO)

Joanna Przetakiewicz złożyła matce życzenia urodzinowe. Fani poruszeni

Moja kochana mama kilka dni temu miała urodziny. Kochająca ludzi, troskliwa, ciepła, łagodna, dbająca o nas wszystkich. Wiem, że to się nigdy nie zmieni. Jest zawsze. Doradzi, wysłucha. Widzi wszystko i czuje, kiedy coś się dzieje. Wtedy dzwoni, to wystarczy, żeby zrobiło się lepiej. To chyba jedyna osoba na świecie, która tak wspaniale łączy czułość, troskę i intuicję. Odziedziczyłam po niej umiejętność dawania. Mamo, wszyscy bardzo kochamy Cię. Życzymy Ci zdrowia i sił. Cała reszta jest do ułożenia. I my o to dla Ciebie zadbamy. [...] - napisała na Instagramie.