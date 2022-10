Joanna Przetakiewicz przyznaje, że korzysta z medycyny estetycznej: "Ja wiem, że JESTEM ATRAKCYJNA" (WIDEO)

Ja robię to wszystko. Mało tego, ja tego w ogóle nie ukrywam , bo ja to na swoim InstaStories pokazuję, że właśnie zrobiłam radiofrekwencję mikroigłową albo zrobiłam właśnie laser, albo zrobiłam tam jakąś supermezoterapię, albo coś tam. Ja to wszystko robię - wymieniała.

Nie ma co tu udawać teraz, że o, ja tylko piję teraz mleko i wodę, i w ogóle wysypiam się… ja nigdy nie opowiadam takich rzeczy. Ja mówię kobietom, że posiadanie pieniędzy czy też sięgnięcie do tego, co nam się należy, ponieważ, nie wiem, czujesz się niedoceniona w pracy i czujesz, że mało zarabiasz, a dajesz z siebie wszystko, powiedz to, ponieważ to jest twoje zaangażowanie, twoja praca, twoje życie. I nie ma w tym nic złego i nie jest to ani głupi kaprys i nie jest to, wiesz, jakieś puste - chcieć dbać o siebie. (...) Nie ma się czego wstydzić, to nie jest nienormalne, że chcesz czegoś lepszego dla siebie ładniejszego, chcesz więcej, nie ma w tym nic złego.