Joanna Przetakiewicz rzadko wspomina o pierwszym mężu. To z nim była związana przed Janem Kulczykiem: "ZATRZĘSIENIE ZIEMI"

To on był pierwszym mężem Joanny Przetakiewicz. Bardzo rzadko o nim wspomina

Chciałabym się pozbyć z życia mojego rozwodu, tego, że moje dzieci cierpiały z tego powodu - wspominała we wspomnianym wywiadzie. To jest zawsze gigantyczny kryzys. To był jeden z najcięższych, długich momentów w moim życiu. To było zatrzęsienie ziemi, w którym bardzo trudno jest zachować taki spokój . W którym trudno jest zachować poczucie bezpieczeństwa.

To jest kolejny moment na to, kiedy chce powiedzieć kobietom, że pieniądze szczęście dają, bo pieniądze to jest wolność wyboru, poczucie bezpieczeństwa, że z kolei, kiedy nie masz tego fundamentu zbudowanego, to kiedy rozpada się jakaś część życia, to jednak fundament, na którym stoisz, jest twoją ostoją. Jest twoim kołem ratunkowym, kotwicą, wszystkim. Ja obserwuję takie kobiety, które są w kryzysie, które czują, że są tuż przed rozwodem, albo go właśnie przechodzą - wyjaśniała we wspomnianym wcześniej podcaście z Żurnalistą.