Joanna Przetakiewicz szykuje się na wielkie wyjście z pomocą profesjonalistów: fryzura, makijaż i prywatny szofer (ZDJĘCIA)

szupet 1 godz. temu zgłoś do moderacji 269 7 Odpowiedz

To jest okropna bajerantka.Przetasciema klamie i mysli, ze my wszystko lykniemy.Ona jeszcze zyje w roku 2003 gdy moglas w galavivie opowiadac cos o interesie-biznesie jaki niby mialas 10 lat temu, ze bylas na spotkaniu z x i y, z krolowa, z michaelem jacksonem i nikt tego nie mogl w sieci sprawdzic. Ze jestes adwokatem w londynie ( tak opowiadala kiedys, przed social media), itp.Ona zawsze chrzani cos o dobrych przyjacielach typu prezez firmy w londynie ( "bardzo powazny mezczyzna"), kolezanka CEO jednej z najwiekszych firm w europie( "bardzo powazna kobieta"), bylam na kolacji u przyjaciela, "powazny biznesman z angli, szef powaznej firmy"( tak zawsze mowi) itd.itp. Ale tych ludzi na jej weselu nie bylo,nie ma na zadnych fotkach. Poza tym te jej anegdotki sie tak zmieniaja, ze sobie zaprzecza.Plecie, ze byla umowiona na sniadanie z anastasia soare, wlascicielka abeverlyhills, opowiada ze kolega ja z anastasia umowil i to tak jakby to bylo przyjacielskie sniadanie prywatne.To bylo pr-spotkanie z wieloma ludzmi o wczesnej poze (takie to sniadanie), przetasciema byla tam jedna z wielu. Anastasia potem dalej do Frankfurtu czy Moskwy na nastepne spotkanie tego typu pojechala, byla to trasa pr-owa.Ona chyba 20 lat temu jakis coachingowy poradnik przeczytala w ktorym radzili jak wyolbrzymiac wlasne zycie i sie tego trzyma.Poza tym wmawia kobietom kompleksy aby je z nich leczyc i rady dawac o ktore nikt nie pytal.zenada.