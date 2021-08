Joanna Przetakiewicz w końcu sprzedała luksusowe nieruchomości! "Nie widzę potrzeby posiadania większej ilości domów niż jeden"

JOANNAA 20 min. temu zgłoś do moderacji 1 8 Odpowiedz

Głupio piszecie i zazdrość was zżera, bo GUZIK WIECIE, ma, bo zapracowała na to, a wy to przepraszam, NIGDY NIE WYCIĄGACIE BRUDNYCH ŁAP PO NIE SWOJE, BO WAM SIĘ NALEŻY 500+ I INNE DATKI,- NIECH KAMIENIEM RZUCI TEN KTO MIMO, ŻE STAĆ GO NA TO NIE BIERZE-TAKA WASZA MORALNOŚĆ - JAK KALEMU ZABIORĄ TO BE, ALE JAK DADZĄ TO CACY.