Joanna Przetakiewicz z dodatkami od Chanel za 40 TYSIĘCY chwali się ścianą z romantycznymi zdjęciami w podwarszawskiej willi. Ładnie? (FOTO)

Bazyl 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Na calym swiecie sa slamsy i luksusowe wille. Ktos w nich zyje. Co tu sie podniecac? Jedni zyja w mieszkaniach w blokach, zwanych apartamentemi, inni w domach (kaczynski) zwanych willami. Ja zyje w domku na wsi i koledzy z liceum mi zazdroszcza do tego stopnia, ze na piwo z nimi nie chodze. Bo niby z czego mam sie tlumaczyc? Ze mialem rozum? Czy udowadniac im, ze swego rozumu nie wykorzystali. Moja zona nie ma dodatkow za 40 tys, ale przyjemnie bylo zamienic kilka slow na ulicy z Jenifer Aniston, ktora wygladala jak milion dolarow. Czy ona poczula sie gorsza z powodu, ze usmiechnal sie do niej gosc zarabiajacy 0.0005% jej dochodu? A czy ja mialem podstawy do kompleksow, ze rozmawialem z bogatszym od siebie. Ludzi niszczy zazdrosc i zawisc. Ale nie ma co ich wychowywac. Mieli rodzicow od tego.