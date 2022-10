Joanna Przetakiewicz zapewnia, że Grażyna Kulczyk JUŻ JEJ WYBACZYŁA: "Zrozumiała, dlaczego ja tak bardzo kochałam Jana"

Już mi [Grażyna - przyp. red.] wybaczyła, wiem to. Mamy teraz relacje bardzo miłe, poprawne i kulturalne. I powiem ci, że Grażyna Kulczyk okazała się kobietą o niesamowitej klasie. Zostałam zaproszona na pierwszą rocznicę śmierci Jana przez Dominikę i Grażynę . Nasze rozmowy były tak nieprawdopodobnie szczere, a po drugie tak wspierające, że ja wtedy zrozumiałam, dlaczego Jan tak długo był z Grażyną i dlaczego to jest tak wyjątkowa osoba. Bo oczywiście, że może się komuś wydać zdystansowana, też wiele osób jej po prostu nie zna. Natomiast jest tak sprawiedliwa, tak fair i tak z klasą, że to się jej po prostu należy, żeby tak powiedzieć - wyznała celebrytka.

Powiedziała mi, że teraz zrozumiała, dlaczego ja tak bardzo kochałam Jana. To jest totalnie nowa era. Żeby mieć siłę, totalny brak kompleksów, brak słabości. Jakie to są wielkie serce i odwaga powiedzieć coś takiego. To było spotkanie, które dało mi nieprawdopodobną, kolejną wiarę w kobiety. Zarówno to, co mówiła Dominika, jak i to, co mówiła Grażyna. Okazały się obie niesamowicie mądrymi, wspierającymi i rozumiejącymi kobietami - dodała.