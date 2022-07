Joanna Racewicz korzysta ze słońca, przechadzając się w odważnej sukience po Trójmieście (ZDJĘCIA)

W miniony weekend w Gdyni odbył się festiwal Open'er, który, mimo nawałnicy i ewakuacji , zaspokoił apetyt stołecznych celebrytów na polansowanie się gdzieś poza dusznymi ściankami. Kto tylko mógł, zjeżdżał do Trójmiasta, by potem pozować pod sceną i pokazywać innym, że potrafi się bawić w tłumie nieznajomych.

Do Gdyni pojechała także Joanna Racewicz, która jednak nie ograniczyła się z odpoczynkiem tylko do ulic przedwojennej dumy Polski przemysłowej. Prezenterka była widziana także w Sopocie, gdzie najpierw spałaszowała sałatkę w jednej z modnych knajpek, a potem spacerowała z gromadką koleżanek. Żeby było ciekawiej, jeszcze przebrała się w cieniu auta, by zaprezentować przechodniom czarną suknię z odważnym dekoltem.