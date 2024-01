Joanna Racewicz kusi rozcięciami i głębokim dekoltem na Gali Mistrzów Sportu (ZDJĘCIA)

Realnie 3 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Przecież to mądra kobieta. Wystarczy posłuchać jak mówi, jak wyraża swoje myśli, jak ładnie pisze. Ja rozumiem, że można chcieć wyglądać ładnie i poddać się jakiemuś lekkiemu zabiegowi, ale zrobić z siebie woskową lalę i to brzydką w dodatku? Przecież w naturze to ładna kobietka. Bez obrazy, bo nie chce nikogo takiego jak ta pani obrazić, ale uważam, że psychiatra jest potrzebny.