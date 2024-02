Joanna Racewicz pokazała wiadomości od hejterów: "Stara d*pa". Dziennikarka apeluje do internautów

Urszula 1 godz. temu zgłoś do moderacji 90 14 Odpowiedz

A ja też kobieta, starsza już,i napiszę do Pani Joanny tak! Pani Joanno, po co te zdjęcia, po co sprzedawanie swojej prywatności, po co Pani to robi??? Po co??? Proszę żyć ze synkiem swoim życiem , i nie dzielić się tym w Internecie, bo to jest hejt na własne żądanie.Przeciez ludzie są różni, nawet dzieci potrafią się niszczyć hejtowaniem i nagonką.Dlatego po co te wszystkie publikacje! Pozdrawiam.