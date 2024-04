Joanna Racewicz świętuje 16. urodziny syna. Pokazała wyjątkowe zdjęcia i wspomniała o zmarłym mężu (FOTO)

K..... 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

Co jak co, ale widać że kobieta strasznie przeżyła śmierć partnera, ojca dziecka....pogubiona, ale za każdym razem mówi o Nim i to jest piękne. To powinno się doceniać, widać jak bardzo go kochała. Co dziś jest naprawdę trudno dostrzec. Sama mam wiele znajomych, którzy stracili swoje drugie połówki w różny sposób....I bardzo szybko o nich zapomnieli, szybko się pocieszyli...to jest godne pogardy. Nie mówię że ma się iść rzucić pod pociag, ale słowa to naprawę wiele.