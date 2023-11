Joanna Racewicz wspomina męża, publikując PRZEJMUJĄCY wpis. "Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął..." (FOTO)

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej zginął mąż Joanny Racewicz. Z ukochanym dziennikarka była w związku małżeńskim od 2004 rok aż do jego śmierci. W 2008 roku na świecie powitali syna Igora. Ojciec chłopca i mąż dziennikarki był pracownikiem BOR-u. Racewicz często wspomina męża , szczególnie w ostatnim czasie, kiedy rodziny wybierają się na groby, by powspominać zmarłych.

Joanna Racewicz wspomina zmarłego męża

Racewicz otrzymała wiele słów wsparcia od obserwatorów

Dla Racewicz i wielu innych osób jesienny okres zadumy jest bardzo ciężkim czasem. To wtedy najczęściej z wielką nostalgią i bólem wspominają bliskich. Racewicz dodała relację na InstaStory, w której zacytowała Wisławę Szymborską "Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma." . W relacji ze zdjęciem zmarłego dodała jeszcze słowo "Tęsknię". Komentujący łączyli się w bólu z dziennikarką i wysyłali słowa wsparcia i zrozumienia pod ostatnim postem.

Przy Pani postach łza się zakręci. Jak zawsze piękny przemyślany post; To co czuje tak pięknie i okrutnie ubrała Pani w słowa… tulę dzisiaj mocniej; Post chwyta za serce. Podziwiam Panią i Pani siłę do życia do takiej stracie; Zawsze tak pięknie Pani pisze o mężu. Ściskam mocno w tym dla nas smutnym dniu i rozumiem doskonale - pisali komentujący.