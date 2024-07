Joanna Scheuring-Wielgus niedawno świętowała 20. rocznicę ślubu z mężem. Możecie go kojarzyć. Wcześniej spotkała ją ogromna tragedia (FOTO)

Joanna Scheuring-Wielgus przeżyła ogromną tragedię. Jej mąż zginął w wypadku

Bezpieczna Polska to także bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wiem, co mówię. Sama straciłam męża w wypadku drogowym, zostałam wdową z dzieckiem. Tak jak dwa tysiące osób w zeszłym roku. O dwa tysiące osób za dużo - padło na antenie TVP.

Był 19 sierpnia 2001 roku. Godzina szesnasta z minutami. Czekałam na Jacka z obiadem. Do drzwi zadzwonił policjant, który przyszedł mi powiedzieć, że mąż zginął w wypadku samochodowym - wspominała. Nie pamiętam dokładnie słów, którymi policjant mi to wszystko przekazał. Pamiętam tylko, zadzwoniłam do mojego taty. Przyjechał i od tego momentu cały czas było u mnie pełno ludzi: rodzice, siostra, brat. Moja przyjaciółka Agnieszka wzięła miesiąc bezpłatnego urlopu i zamieszkała ze mną. Nie zostawiali mnie samej nawet na sekundę. Do łazienki nie pozwalali mi chodzić samej, bo się o mnie bali.