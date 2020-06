Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już znalazła NOWEGO PARTNERA! "Jestem szczęśliwa, nie ukrywam"

kiki 39 min. temu zgłoś do moderacji 4 9 Odpowiedz

oglądałam ten wywiad z Joanną w internecie i przyznam, że nie rozumiem jej wypowiedzi, ona poznała swojego obecnego partnera przed udziałem w programie śopw czy przed jego emisją w tv? bo mam wrażenie, że to pierwsze, i jeśli rzeczywiście tak było i już wtedy Joanna poczuła do tego mężczyzny jakieś iskry, a potem i tak wzięła udział w programie to także zachowała się nie fair, wszyscy nadal jeżdżą po Adamie (mnie tez nie spodobało się to jak się zachował w ostatnim odcinku, ale daleka jestem do hejtowania), a Joanna chyba też nie była całkiem w porządku...