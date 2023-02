Joe Biden jest już w Warszawie. Wiemy, w jakim hotelu nocuje prezydent USA! Musi zadowolić się skromniejszym apartamentem... (FOTO)

W poniedziałek Joe Biden niespodziewanie zjawił się w Kijowie. Kilka dni przed rocznicą napaści Rosji na Ukrainę prezydent USA rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim, niedługo później ruszył do Polski - gdzie już we wtorek spotka się z Andrzejem Dudą. Z Kijowa Biden został przewieziony pociągiem do Przemyśla, a następnie udał się na położone nieopodal Rzeszowa lotnisko, skąd poleciał wprost do Warszawy na pokładzie Air Force One. Około godziny 23 amerykański prezydent wylądował w polskiej stolicy.