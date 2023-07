Joe Biden ZIGNOROWAŁ króla Karola III. Monarcha wyładował złość na strażniku...

Celine 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ten Karol to od młodzieniaszka był ponurym, marudnym chłopem, który żądał, żeby wszystko było zrobione od A do Z, co do minuty i bez żadnego odstępstwa. A otaczający go ludzie od służby po przyjaciół, zawsze zgięci wpół i schlebiający. Tak go zresztą opisał tatuś Filip w biografii, jako ekstrawaganckiego, pretensjonalnego paniczyka, który nie nadaje się na króla. Toteż wcale nie powinny dziwić jego fochy i nerwówki, jak coś nie idzie po jego myśli.