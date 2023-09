Joe Jonas po raz pierwszy KOMENTUJE rozwód z żoną: "To był ciężki tydzień" (WIDEO)

Joe Jonas i Sophie Turner w ubiegłym tygodniu poinformowali we wspólnym oświadczeniu o zakończeniu trwającego od 2019 roku małżeństwa . W tym czasie doczekali się narodzin dwóch córek - 3-letniej Willi i młodszej o dwa lata dziewczynki , której imię dotychczas nie zostało ujawnione.

Media rozpisują się o różnych powodach rozstania Joe Jonasa z żoną

Od oficjalnego ogłoszenia decyzji o rozwodzie nie minął nawet tydzień, a my już zdążyliśmy poznać kilka odmiennych powodów rozkładu ich pożycia małżeńskiego. Według pierwotnej wersji poróżnił ich prowadzony styl życia. Joe rzekomo jest typem domownika, jego żona z kolei wolała spędzać wolny czas na głośnych imprezach, co miało przekładać się na zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich. Podobno Sophie czuła się przytłoczona prozą życia. Codzienne domowe obowiązki odbijała sobie wyjściami do klubów w towarzystwie przyjaciół.