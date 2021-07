Joey Jordison nie żyje. Rodzina muzyka Slipknota jest zrozpaczona: "Śmierć Joeya pozostawiła nas z pustymi sercami"

Nie żyje Joey Jordison. Amerykański perkusista i współzałożyciel grupy Slipknot zmarł we śnie w poniedziałek. Smutną informację następnego dnia przekazali jego najbliżsi. Muzyk miał 46 lat.

Rodzina Joeya Jordisona we wtorek wydała specjalne oświadczenie, w którym poprosiła fanów perkusisty oraz media o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie.

Śmierć Joeya pozostawiła nas z pustymi sercami i uczuciem nieopisanego żalu. Ci, którzy znali Joeya, rozumieli jego błyskotliwość, łagodną osobowość, gigantyczne serce oraz miłość do wszystkiego związanego z rodziną i muzyką. Rodzina Joeya, co zrozumiałe, poprosiła przyjaciół, fanów i media, by uszanowali naszą potrzebę prywatności i spokoju w tym niezwykle trudnym czasie - napisano w oświadczeniu.