John Travolta żegna Olivię Newton-John: "Uczyniłaś nasze życia lepszymi"

Oliwia Newton-John i John Travolta stworzyli ikoniczny duet w musicalu "Grease", w którym wcielili się w postaci Sandy Olsson oraz Danny'ego Zuko. Produkcja z 1978 roku dziś ma już status kultowej, a pochodzące z niej utwory, w tym słynne "You're The One That I Want", zna niemal każdy. Aktorska para pojawiła się także razem w filmie "W swoim rodzaju" z 1983 roku.