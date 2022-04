Johnny Depp dopuścił się GWAŁTU na Amber Heard? "Rzucił się na nią, uderzył, a potem penetrował przy pomocy butelki"

Xyz 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

"Przeciągnął po rozbitych butelkach". Muszą być więc ślady po tym, blizny na całym ciele. Niech pokaże dowody rzekomego okrucieństwa Deppa. Mnie się wydaje, że Amber doskonale znała zgubne skłonności eksmęża do używek i wykorzystywała je, by doprowadzić go do stanu, gdy tracił nad sobą kontrolę - i następnie do wykreowania dowodów świadczących o tym, że była jego ofiarą. Wygląda na cwaną, przebiegłą manipulatorkę, która uwielbia sławę, pieniądze i ostre zabawy i takie używanie ludzi do własnych celów to dla niej betka. Wina Deppa polega na tym, że pozwalał jej na wykorzystywanie swoich słabości, nie wykazał silnej woli i nie przejrzał w porę jej zamiarów.