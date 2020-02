Johnny Depp przysięgał "UTOPIĆ I SPALIĆ" Amber Heard? W sądzie ujawniono szokującą treść SMS-ów aktora

Wkb 35 min. temu zgłoś do moderacji 45 1 Odpowiedz

Patologia wsrod elit to normalka, fajnie ze jestem zwyklym czlowiekiem i zyję zdala od tego zepsutego swiatka. Moim najwiekszym marzeniem jest to, zeby w Polsce ludziom zylo sie dobrze, bo Polska to bogaty kraj tylko potwornie okradany i sprzedawany przez rząd. Wszyscy uczciwie pracują a malo kogo stac zeby kupic sobie mieszkanie, czy to nie skandal? W innych krajach nawet z pensji zwyklego parobka mozna sobie fajnie pożyć i jeszcze odlozyc kasy a u nas? Zeby te podatki jeszcze szly na sluzbe zdrowia czy cokolwiek innego pozytecznego.. Pytanie co mozemy zrobic zeby zmienic cala sytuacje.