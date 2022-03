Jola Rutowicz WYCHODZI ZA MĄŻ! Pokazała się w sukni ślubnej, z ŻÓŁTYM LAMBORGHINI za plecami... (ZDJĘCIA)

Niestety w pewnym momencie Jola Rutowicz zniknęła z polskiego show biznesu, a okładki rodzimych tabloidów nigdy już nie były takie same. Zgadujemy jednak, że sama celebrytka nie żałuje decyzji o opuszczeniu kraju, gdyż wiedzie teraz "hollywoodzkie" życie w słonecznej Kalifornii. Co jakiś czas daje natomiast znać, co u niej słychać, żebyśmy niczego nie przeoczyli z jej światowych losów za oceanem.