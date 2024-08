Jolanta Kwaśniewska kiedyś doradzała seniorom ferie w Alpach. Jaką ma emeryturę?

Gość 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Pani Jolanta ma głowę po środku przytuliła dużo pieniążków będąc Panią Prezydentową przez 10 lat ze swojej Agencji Nieruchomości w Warszawie pod innymi nazwiskami zarządzając z tylnego wygodnego fotela w Pałacu. Z pensji męża Prezydenta nie stać ją byłoby mieć tyle nieruchomości w Polsce oraz poza granicami z taką emeryturą to sobie może jezdzić do Szwajcarii jak ma się tam dom, rzekomo jezdzi do rodziny. Niech nie wysyła emerytów na wakacje oni w większości nie mają co do gara włożyć oraz na wykupienie recepty. Jest bardzo reprezentacyjna nie zaprzeczam stanowili bardzo ładną parę reprezentując nas w Świecie nie to co długopis z niemową.