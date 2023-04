Jolanta Kwaśniewska pouczała, by pracować do osiemdziesiątki. Tyle na razie wynosi jej emerytura

Jola 1 godz. temu zgłoś do moderacji 276 22 Odpowiedz

I wy w to wszystko wierzycie? Sam dom na mazurach i kilkadziesiat hektarów jest wart kilkanascie milionów, siostra męża mieszka w szwajcarii, pewnie tez tam maja dom, siostra ma dom. To kolejne kilka kilkanascie milionów... dom w kazimierzu? A ile jest tego czego nie wiemy? Wyjazdy do rosji jako doradca kluczowych spółek jak gerhard shreder... szkoda słów Kolo politykow kręcą się milionerzy typu kulczyk, myslicie że taki kulczyk dostaje szanse do zarobienia miliardów i nie dzieli się z tymi co te szanse dają? Wszyscy mają fortuny na innych kontynentach....