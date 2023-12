Jolanta Pieńkowska ocenia pierwsze wydanie nowych "Wiadomości". "PARTYZANCKIE warunki"

Jolanta Pieńkowska ocenia nowe "Wiadomości"

Jeszcze trochę muszą popracować, ale pierwsze koty za płoty i to jest najważniejsze. Po raz pierwszy od ośmiu lat włączyłam serwis informacyjny o 19.30 w Telewizji Polskiej. Wcześniej próbowałam zrobić to dwukrotnie, ale wytrwałam przed telewizorem tylko dwie minuty - mówi Onetowi, dodając:

Brakuje jeszcze wielu rzeczy, ale musimy pamiętać o tym, że oni pracują z jakiegoś zapasowego studia, nie mają dostępu do całej technologii , która jest dostępna na placu Powstańców. Myślę, że z dnia na dzień to będzie coraz lepszy program.

Jolanta Pieńkowska szczerze o 19:30. To się jej nie spodobało

59-latka odniosła się do zmiany nazwy programu. Nie ukrywa, że nie przypadła jej do gustu.

Nie do końca rozumiem wybór tytułu. W moim odczuciu "19:30" to nie jest dobra nazwa. W dodatku reporterzy, kończąc swoje materiały, przedstawiają się i kończą hasłem "Wiadomości". Być może to przyzwyczajenie - zastanawia się i kontynuuje z rozrzewnieniem:

Jolanta Pieńkowska broni dziennikarzy nowych "Wiadomości"

Zgodzę się, że zabrakło w tym wszystkim dynamiki, ale chcę jeszcze raz podkreślić, że trzymam kciuki za ten program. Nie powiem złego słowa, bo warsztatowo mogłabym powiedzieć sporo, ale myślę, że to nie jest taki dzień, żeby wszystko krytykować, czepiać się fontów, wizytówek, czy brakujących nazwisk reporterów. Oni pracują w partyzanckich warunkach i rozumiem, że weszli do studia wczoraj. Było bardzo ciężko, a mimo wszystko udało im się przygotować pół godziny serwisu informacyjnego. Za to bardzo ich cenię - mówi i nawiązuje do sytuacji z 1989 roku: