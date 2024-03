Julia Dybowska i jej teherański miliarder zameldowali się w słonecznym Dubaju. Kryzys zażegnany? (ZDJĘCIA)

Choć trudno w to uwierzyć, minęło już sześć lat, odkąd Julia Dybowska skradła serce miliarderowi z Teheranu. To właśnie dla Polki Robert Tchenguiz porzucił matkę swoich dzieci, zapewniając jednocześnie sporo młodszej influencerce bajkowe życie w luksusach. Złośliwi spisywali tę relację na straty, a zakochani konsekwentnie przekonywali, że łączy ich wielka miłość. Dopiero pod koniec zeszłego roku portale zaczęły rozpisywać się o potencjalnym kryzysie w związku celebrytki i majętnego biznesmena.

Pierwszą oznaką kłopotów w raju miał być fakt, że Julia i Robert przestali obserwować się na Instagramie. Ponadto miliarder nie zostawiał pod zdjęciami ukochanej lajków i komentarzy. Czujni internauci dostrzegli również, że Dybowska zaskakująco często przylatywała do Polski, a z relacji w mediach społecznościowych można było wywnioskować, że były to samotne podróże. Przez pewien czas plotkowano nawet, że celebrytka wróciła na stałe do ojczyzny.