Julia Dybowska prezentuje halloweenową modę: skąpe koronki, olbrzymia peruka... Powiało grozą?

Nie do końca rozumiem ideę przebierania się pań w ciuszki z se ks shopów i tworzenie kreacji bardziej wywołujących uśmiech politowania i zażenowania niż gorące emocje ... te okropne plastikowe peruki i tandetne szmatki z chińskich platform zakupowych nie wyglądają ani dobrze ani strasznie. Wydawało mi się, że Halloween to szansa na wymyślenie czegoś kreatywnego, co będzie przerażało, pokazać kunszt charakteryzacyjny , a nie rozbierać się jak codziennie w pracy usług dla bogatych mężczyzn. Ale co ja tam wiem...