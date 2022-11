Julia Dybowska zabrała na imprezę Chanel swoją matkę: "To na pewno jest mama, a nie SIOSTRA?" (ZDJĘCIA)

Julia Dybowska dość często zmienia miejsce pobytu, regularnie odwiedzając kolejne zakątki globu. Kilka dni temu ukochana miliardera zawitała na przykład do Warszawy, obecnie przebywa zaś w Londynie, gdzie na co dzień mieszka wraz z ukochanym. Okazuje się, że w brytyjskiej stolicy Dybowska nie może narzekać na brak wrażeń. W czwartek celebrytka wybrała się na przykład na imprezę Chanel w towarzystwie mamy.

Dybowska tego dnia postawiła na biały total look. Ukochana miliardera miała na sobie elegancki kremowy garnitur z kolekcji La Manii. Za krótką marynarkę projektu marki Joanny Przetakiewicz należy zapłacić około 1190 złotych, proste spodnie w kant to z kolei koszt 690 złotych. Później Dybowska postanowiła najwidoczniej na chwilę zmienić stylizację - do jednego ze zdjęć zapozowała bowiem w krótkim topie i czerwonym skórzanym żakiecie.