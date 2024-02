Julia Faustyna PRZEPRASZA za podszywanie się pod Madeleine McCann. "Nie chciałam nikogo skrzywdzić". Wspomina o GROŹBACH ŚMIERCI

ola 1 godz. temu zgłoś do moderacji 47 1 Odpowiedz

"Why do you hate me?" - no doprawdy, leczenie własnych problemów psychicznych dramatem jakiejś przypadkowej rodziny, której dziecko zaginęło, plucie na własnych rodziców, robienie z nich potworów, próba robienia "kariery" dosłownie "po trupach" - najwidoczniej to za mało by pani zrozumiała jak wstrętne i z jak niskich pobudek były jej zachowania. Na śmietnik zapomnianych celebrytów z nią! do psychiatry a nie na jutuba!