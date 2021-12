Julia Kamińska i Piotr Jasek ROZSTALI SIĘ? "Zmagają się z POWAŻNYM KRYZYSEM"

Nika 11 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

Byłam w takim związku. 8 lat. Miałam 26 lat a mój ex 44. I na początku się godziłam na taki układ że bez ślubu dziecka itd . Że partnerstwo. No ale po latach nie sądziłam że się obudzi we mnie pragnienie ślubu, dzieci. Mój były tego nie chciał. Wolał życie bez zobowiązań. Rozstalismy się. Dzisiaj mam 39 lat, w drodze bliźniaki, rodze za 2 miesiące. I super męża. Życie jednak pisze różne scenariusze. Każdy z nas po czasie może poczuć co innego.