Julia Kamińska narzeka na PRESJĘ związaną z posiadaniem potomstwa: "Słucham ze współczuciem koleżanek, które dostają pytania o dzieci"

Mam 34 lata męża od 8 lat i żadnych dzieci. Jesteśmy szczęśliwi. Na głupie pytania o dzieci zwłaszcza obcych osób zadaje tylko jedno pytanie: A co Cię obchodzi moje przyszłe dziecko, będziesz przy nim pomagać, odwiedzać, zajmować się nim ? Nie ? To co Cię to obchodzi. Jak ktoś mówi, że jego ktoś tam z rodziny urodził a kiedy ja, to pytam czy to jakiś konkurs kto więcej i szybciej i co jest do wygrania? A jak ostatnio znajoma mojej matki spytała kiedy dzieci to ja ją też zapytałam czy często uprawia seks z mężem i czy w gumce czy bez. Bo dla mnie pytanie małżeństwa o dziecko, to tak jakby pytać jak i czy uprawiasz seks .Do tego dochodzi też odrobina wyczucia którego niektórzy nie mają za grosz, bo czasami ktoś może nie móc mieć dzieci i takie pytania są bardzo nie na miejscu. Ale wyczuciem cechują się tylko inteligentne jednostki, dlatego jak padają takie pytania wiem z kim mam do czynienia. I teraz mam spokój. Ucinam szybko głupie pytania.