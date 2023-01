Julia Kamińska wystąpi w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Fani: "Kandydatka do ZWYCIĘSTWA"

Super, trzymam kciuki za zwycięstwo; Bardzo fajnie, że Julia będzie w tym programie; Oj, to może być kandydatka nawet do zwycięstwa w tym sezonie! Ma doświadczenie w dubbingu, więc to bardzo przydatna umiejętność do "TTBZ"; Świetnie, od dawna chciałam ją zobaczyć w roli uczestniczki; Czekałam na uczestnictwo Julii w tym programie od pierwszej edycji! - pisali zadowoleni widzowie.