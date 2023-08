Julia Królikowska po raz pierwszy POKAZAŁA DZIECKO? Opublikowała wymowne zdjęcie (FOTO)

Tak jak o życiorysie niektórych członków rodu Królikowskich wiemy zbyt wiele, tak informacje na temat niektórych z nich są wyjątkowo pilnie strzeżone. Choć Julia Królikowska znalazła się w show biznesie w stosunkowo młodym wieku, dzięki występom w Klanie u boku mamy, to i tak udało jej się w dużej mierze uniknąć życia na świeczniku. W 2021 roku dziewczyna poślubiła starszego o ponad dekadę lekkoatletę Jakuba Nowaka podczas "ekologicznej ceremonii" . Już kilka miesięcy później, bo w czerwcu ubiegłego roku, portal Pomponik donosił, że młoda rodzina wkrótce ma się powiększyć. Julia konsekwentnie nie komentowała plotek. Wygląda jednak na to, że w końcu się przełamała.

Julia Królikowska pokazała po raz pierwszy dziecko?

Showbiznesowe serwisy prześcigały się w spekulacjach, kiedy dziecko 24-latki przyjdzie na świat. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że liczna rodzina wzbogaciła się o kolejnego członka jeszcze przed Bożym Narodzeniem 2022 roku. Małgorzata Ostrowska-Królikowska zamieściła podczas świąt zdjęcie na swoim instagramowym profilu, na którym mogliśmy zaobserwować starszą kobietę, malutkie dziecko i psa Antka Królikowskiego . Podpis: "Najstarsza, najmłodsza i Klasyk" nie pozostawiał zbyt wiele wątpliwości.

W środę 30 sierpnia w końcu sama Julia Królikowska opublikowała na InstaStories zdjęcie, na którym w zamontowanym na jej klatce piersiowej czarnym nosidełku w kolorowe grochy słodko śpi sobie mała kruszynka . Fotografia nie została w żaden sposób podpisana, możemy się więc jedynie domyślać, że jest to faktycznie córeczka Julii .

Skontaktowaliśmy się z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską, by potwierdzić, że mała pociecha na rękach Julii, to rzeczywiście jej córka (i tym samym wnuczka Małgosi), ale do czasu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.