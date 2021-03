Julia Pogrebińska i jej mąż zostali NAPADNIĘCI w Gwatemali: "Mieli przy sobie broń. Ukradli WSZYSTKO"

Psor 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ktoś pisal że ona nawiedzona bo napisala ze szczepionka na kowid ma ludzie komorki z aborcji. To zadna nowosc, wszystkie szczepienia przeciw wirusom je zawieraja. Potrzeba ludzkich komorek maciezystych żeby wyhodowac ludzkiego wirusa w labolatorium, te pozyskane sa z martwgo plodu ale to jest ten sam plod na milony dawek. Jak plod tej dziewczynki z lat 60 co pp dzis dzien z tych komorek robi sie szczepionki na odre, ludzie to nauka a nie żadne teorie spiskowe.