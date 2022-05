Julia Sobczyńska z "Top Model" CAŁUJE SIĘ Z NARZECZONĄ na okładce "Vogue'a"! (FOTO)

Ja nie chciałam sobie nawet robić zdjęć, zakrywałam sobie buzię, ale ona z każdym dniem mówiła do mnie, że wyglądam pięknie. Sprawiła tym, że ja sama siebie polubiłam. To jest najtrudniejsze w życiu, żeby siebie zaakceptować - mówiła.

Jak się dowiedziałem, byłem zaskoczony. Nie do końca byłem tym zachwycony. Myślałem, że Julka przyjdzie do domu z chłopakiem, że będzie tak tradycyjnie... Z czasem zaakceptowałem to wszystko, no bo poznałem Judytę. Jak już później tutaj częściej przyjeżdżała, to stwierdziłem, że to jest po prostu dobra dziewczyna - mówił przed kamerą Radosław Sobczyński.