Julia Tychoniewicz relacjonuje nieprzyjemną sytuację w kawiarni: "Tak się nie traktuje ludzi"

Julia Tychoniewicz relacjonuje nieprzyjemną sytuację w kawiarni. Poszło o napiwek

(...) Po prostu nie wierzę, co mi się wczoraj wydarzyło na lotnisku. Zawsze sobie kupuję kawę przed lotem, bo nie lubię zamawiać w samolocie. (...) Zamawiałam kawę na lotnisku i przyszedł czas, żeby zapłacić. Ta pani na mnie tak patrzy i mówi: "Ok, proszę wybrać napiwek". (...) I ona tak na mnie patrzy i mówi: "10 procent, 15 procent napiwku", bo w Stanach to napiwek za wszystko dają . Nawet, jak tak naprawdę nie trzeba i tylko ci coś podają, to i tak jest napiwek - opisywała w opublikowanym na TikToku nagraniu.

Tak patrzę na tę tabliczkę i na panią i ja wiem, że ona na mnie patrzy, jak ja to klikam. I ja kliknęłam "Bez napiwku". Ja jestem prawdziwym Polakiem, ok? My w Polsce tak nie robimy. W Europie też się tak nie robi - kontynuowała.

Ja na nią patrzę, tak patrzę na ten ekran i klikam "brak napiwku". I rachunek się drukuje z tej drukarki, ona go bierze, zgniata go i rzuciła we mnie. Boże drogi, nigdy w takiej sytuacji nie byłam. Była bardzo miła przed tym, jak podeszłam (...) i później kliknęłam "brak napiwku", a ona rzuciła we mnie rachunek. Po prostu nie wierzę, nigdy nie czułam się taka zawstydzona na lotnisku. Co to za pracownik. Tak się nie traktuje ludzi. (...) Jak moja koleżanka to zobaczyła, to ona po prostu oszalała - opisywała.