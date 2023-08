Julia von Stein TŁUMACZY SIĘ ze zrugania pracownika fast fooda i przeprasza: "Do prymitywnego zachowania się przyznaję"

Julia von Stein przeprasza za swoje zachowanie w fast foodzie

Moi drodzy, chciałabym się odnieść do sytuacji, która wywołała, przepraszam gó*noburzę, w całym internecie w tym kraju odnośnie do mojej wczorajszej relacji na Instagramie. Na samym wstępie chciałabym ze względu na to, że mam w sobie pokorę i jestem na tyle osobą myślącą, że zauważam błąd po swojej stronie - chciałabym was za to przeprosić , rzeczywiście osoby, które mnie na co dzień nie znają, nie znają mojego charakteru, nie znacie mnie prywatnie, mogły odnieść wrażenie, że jestem pie*dolonym burakiem, wywyższającym się, krzyczącym na pana, który niczemu nie jest winien - zaczęła.

Julia von Stein musiała zmierzyć się z falą hejtu

Bo ja jestem chamem, jak powiedzieliście, prostaczką i ja wam mogę w tym momencie przyznać rację, i za to was przepraszam, bo poniosły mnie emocje, nie powinnam się tak zachować. Natomiast co z osobami, które życzą mi śmierci, które jeżdżą po mnie? Zwrócić mi uwagę, nauczyć mnie kultury - jak najbardziej, bo być może mam jej za mało. Ale zwrócić uwagę - Julia zastanów się nad sobą, nie wrzucaj takich rzeczy do internetu, to jest raz. Dwa: nie masz prawa się tak zachowywać, nie podnoś tonu, jesteś dorosłą kobietą, nie można cię wyprowadzać z równowagi tak łatwo. Natomiast zwracać uwagę pt.: "ty, pie*dolona ku*wo, żebyś zdechła, naucz się ku*wo kultury do drugiego człowieka", no to już ręce opadają - mówiła.