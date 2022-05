Julia Wieniawa "ciężko pracuje", promując ciuchy na hiszpańskiej wyspie (FOTO)

Julia Wieniawa niedawno bawiła się na wakacjach na Bali oraz na Malediwach. Teraz jednak przyszedł czas, by wrócić do pracy, co dla celebrytki oznacza miedzy innymi... wygrzewanie się na hiszpańskiej wyspie. Wieniawa poleciała na Formenterę wraz z ekipą jednej z popularnych marek odzieżowych, by promować produkty i pozować w nich do zdjęć na tle turkusowej wody. Podczas tej "fuchy" towarzyszy jej m.in. przyjaciółka - Iga Krefft, która również dostała zaproszenie na wyjazd.