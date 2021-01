Julia Wieniawa wspomina panikę przed występem w "Tańcu z Gwiazdami". "Krzyczałam: STOP, STOP, WYŁĄCZCIE TĘ MUZYKĘ!"

And1 przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Julia – mdły symbol nijakości, dupospiny, dziewczyny bez osobowości. Wolałbym dowiedzieć się, czy przeczytała jakąś książkę w tym roku, niż słuchać te reżyserowane dramy, jaka to jest ludzka i blisko fanów. Tu chodzi tylko o wizerunek publiczny i hajs. Julka, jeśłi to czytasz: wypieprz komórkę do kibla, wyjedź gdzieś na rok i nie zdawaj relacji. Zrób coś z sobą, bo inaczej zostaniesz taka nijaką maszynką do robienia pieniędzy na zawsze.