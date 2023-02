Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki WRÓCILI DO SIEBIE?! Zdradziły ich zdjęcia z opery... (FOTO)

Pod koniec października ubiegłego roku wyszło na jaw, że związek Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego przeszedł do historii. Para poinformowała o rozstaniu, zamieszczając w sieci zdjęcie ze wspólnego wypadu do Londynu. Jednocześnie zapewniła wówczas, iż "mają dla siebie ocean dobroci" i łączy ich "międzygalaktyczna więź". W kolejnych miesiącach nie brakowało dowodów na to, że mimo rozpadu relacji, Wieniawa i Rozbicki pozostają ze sobą blisko.