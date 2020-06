Zaangażowana Julia Wieniawa promuje książkę o miłości LGBT: "Może ta lektura będzie dla niektórych krokiem do ZMIANY NASTAWIENIA"

Dokładnie 16 min. temu zgłoś do moderacji 7 57 Odpowiedz

Tak narzekacie na to lgbt, a niech każda z was przyzna się publicznie, czy całowała się z przyjaciółka?, prawie każda z nas to robiła i wiele innych rzeczy też. Ja przestałam się wstydzić, jestem kobietą 38lat,po związku małżeńskim i niestety ucieczka w małżeństwo nic nie dała... I tak pragnienie wygrało. Teraz od 3 lat jestem w szczęśliwym damsko damskim związku z najcudowniejsza kobieta na świecie. Nikt tak mnie nie zrozumie jak ona, to ona nauczyła mnie przede wszystkim otwartej rozmowy, a nie zamiatania pod dywan , jak w związku z facetem. Dziękuję że jesteś... To powtarzam jej co wieczór. Każdemu z was tego życzę... Kochajcie każdy na swój sposób.. I bądźcie szczęśliwi. I miejcie gdzieś co powie PiS.., on tak naprawdę nie decyduje, to my decydujemy o własnym życiu.