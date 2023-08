Julia Wieniawa nową jurorką "Mam Talent". Tak odnosi się do sprawy: "Taka NOBILITACJA nawet nie była w sferze moich marzeń"

W TVN-owskim "Mam Talent" idzie nowe. W sobotę przed południem na oficjalnych profilach programu pojawiło się oświadczenie, z którego dowiadujemy się, że to koniec przygody Małgorzaty Foremniak i Jana Klimenta ze znanym formatem. Do wymiany poszli też prowadzący, a jedynymi osobami, których pozycja pozostała niezachwiana, to Agnieszka Chylińska i Marcin Prokop. Drugi z wymienionych wkrótce sprawdzi się już w roli jurora.

Julia Wieniawa w jury "Mam Talent". Zabrała głos w sprawie i zaapelowała o wsparcie

Największym zaskoczeniem jest jednak prawdopodobnie nazwisko drugiej jurorki, która niebawem zasiądzie za słynnym stołem u boku Chylińskiej i Prokopa. Mowa o Julii Wieniawie, którą przedstawiono niezorientowanym jako "wszechstronną artystkę młodego pokolenia". Zgodnie z oczekiwaniami, jej nowa posada spotkała się z mieszanym przyjęciem, a zwolennicy i przeciwnicy już wymieniają komentarze w sieci.

Co na to sama Wieniawa? Pod postem programu zostawiła garść serduszek, z kolei pod analogicznym ogłoszeniem na profilu "Dzień dobry TVN" napisała, że cieszy się z nowego wyzwania i "postara się stanąć na wysokości zadania". Nieco szerzej odniosła się do sprawy z kolei na swoim kanale nadawczym na Instagramie.

Nie ukrywam, że tego typu nobilitacja nawet nie była w sferze moich marzeń - zaczęła. Jak wrócę pamięcią do lat dziecięcych, kiedy zaczynałam swoją przygodę z teatrem, muzyką i filmem, to czasem chodziłam na widownię "Mam Talent" czy innych programów i jedynie marzyłam, by mi również kiedyś ktoś dał szansę.

Dziś swoją obecnością w jury Wieniawa ma nadzieję "dać szansę jakiejś innej małej, marzącej Julce". Zaapelowała też do obserwujących o wsparcie.

Wciąż nie mogę uwierzyć, że teraz to ja zasiądę w jury i będę mogła przyczynić się do odkrycia wielu wspaniałych talentów i dać tym programem szansę np. jakiejś innej małej, marzącej Julce. Mam nadzieję, że stanę na wysokości zadania, bo to duża odpowiedzialność. Będę wdzięczna za Wasze szczere wsparcie na żywo, jak i to wirtualne.

Sprawdzi się w nowej roli?

