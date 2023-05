Julia Wieniawa pozazdrościła Karolinie Pisarek butów, których ta pozazdrościła Hailey Bieber. Też możecie sobie kupić podobne (ZDJĘCIA)

Czy tylko my obserwujemy topowe celebrytki w mediach społecznościowych? Okazuje się, że wcale nie. Polskie gwiazdy lubią czerpać modowe inspiracje od rozpoznawalnych koleżanek – i to nie tylko ze świata, ale też z rodzimego podwórka. Najwidoczniej swoje znane koleżanki bacznie podgląda też Julia Wieniawa , bo w majówkę wystąpiła w butach, którymi chwilę wcześniej chwaliła się na Instagramie Karolina Pisarek, zainspirowana z kolei Hailey Bieber. Która wypadła lepiej?

Stylowy look Julii Wieniawy. Polska ikona mody?

Julia Wieniawa konsekwentnie buduje swój look awangardowej artystki, której niestraszne są "trudne" trendy. Zainspirowana mokasynami Karoliny Pisarek, o których pisaliśmy niedawno , postanowiła wydać około 4 tysięcy złotych na taki sam model Prady i "ograć" je po swojemu. Podczas majówki w Madrycie połączyła je z krótkimi spodenkami i oversize’ową koszulą "po tacie". Ciekawym smaczkiem jest w tym looku także torebka – to Mini Jodie od Bottega Veneta, na którą trzeba wydać około 10 tysięcy złotych.

Zainspirujecie się Karoliną Pisarek?

Mokasyny Prady noszą nie tylko Julia Wieniawa czy Karolina Pisarek. W tych butach wcześniej pokazywały się między innymi Bella Hadid, Hailey Bieber, a w Polsce – rasowa it-girl, czyli Angelika Mucha. Jeśli też chcecie dołączyć do zacnego grona miłośniczek stylowych loafersów, ale wolicie przeznaczyć kilka tysięcy na inne cele, zajrzyjcie do tanich sklepów online. W ich ofercie dostępne są do złudzenia podobne modele obuwia za kilkadziesiąt złotych.