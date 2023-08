Julia Wieniawa przebrana za roznegliżowaną wróżkę dokazuje na festiwalu MUZYKI TECHNO. Tak pozowała Rozbickiemu (FOTO)

Po różnych zawirowaniach Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki od pewnego czasu znów są parą. Początkowo niechętnie potwierdzali, że się zeszli, jednak zdjęcia paparazzi nie pozostawiały złudzeń, że łączy ich coś więcej, niż tylko przyjaźń. W końcu, ku uciesze fanów, sami wrócili do relacjonowana wspólnego życia w mediach społecznościowych.

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki na festiwalu techno

Ostatni weekend oboje spędzili na Garbicz Festival. Jest to znana w branży coroczna impreza dla fanów techno. Julia najwyraźniej dobrze się bawiła, bo zdążyła już poinformować fanów, że w ramach rekonwalescencji udała się do SPA.

Na festiwalu uczestnicy mogli fotografować się na tle kolorowych, fantazyjnych ozdób i wizualizacji. Wieniawa była wyjątkowo oszczędna w relacjach. Tym razem wyręczył ją jednak chłopak. W relacji na profilu Nikodema pojawiły się pojedyncze kadry dokumentujące camperowe życie parki na festiwalu. Widać, że oboje odnaleźli się w tych mało salonowych warunków. Bez względu na okoliczności, celebrytka i tak zadbała o to, aby wyglądać stylowo, a na pewno oryginalnie.

Julia Wieniawa bawiła się w samym bikini

Festiwale muzyczne rządzą się swoimi prawami i trendami modowymi. Niejednokrotnie można odnieść wrażenie, że "mniej", to w tym przypadku "więcej". W końcu krótkie szorty i wianki na głowie do niedawna były typowym setem uczestniczek festiwali. Julka odsłoniła jeszcze więcej. Na zdjęciu Nikodema widać, że bawiła się w samym bikini. Kusą kreację wzbogaciła skrzydłami wróżki.

To nie pierwszy raz, kiedy Julia Wieniawa chwali się smukłą sylwetką. Gwiazda niejednokrotnie pokazywała się w samej bieliźnie. Niedawno reklamowała markę bieliźnianą na bilbordach w niemal całej Warszawie. Wysportowane ciało influencerki, to zasługa między innymi regularnych ćwiczeń. Co jakiś czas na jej Instagramie można znaleźć migawki z sali treningowej.