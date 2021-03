Julia Wieniawa "radzi" internautom krytykującym ją za podróże w pandemii: "KUP SOBIE BILET I LEĆ"

"Kilka miesięcy temu zachęcanie, by zostać w domu, a teraz trzecie wakacje w ciągu trzech miesięcy. Szczyt hipokryzji ", "To wszystko jest na pokaz i dla kasy", "Jak zachorujecie, to proszę zostawić służbę zdrowia w spokoju i leczyć się w domu", "Celebryci na początku pandemii wszystkim mówili, żeby siedzieli w domach, zakładali maski, a teraz mają wszystko w tyłku (jeżdżą na wakacje, kombinują, omijając kwarantannę, nie noszą masek..." - piszą pod jednym z ostatnich zdjęć Wieniawy z luksusowego hotelu w Marsa Alam.

Każdy ma prawo wyjechać. Kup sobie bilet i leć. Zrobiliśmy testy, jesteśmy "czyści", więc możemy sobie pojechać na wakacje. Nie widzę w tym żadnego problemu. Tam, gdzie trzeba, to nosimy maski. A tam, gdzie nie trzeba, to ściągamy, bo się udusić można w tym. Przecież to chyba zrozumiałe i ludzkie. Poza tym my już przeszliśmy COVID-19 - napisała.