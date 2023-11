Julia Wieniawa relacjonuje naukę poskramiania fal w Indonezji. Pokazała obtarte ciało po upadku z deski (ZDJĘCIA)

TVPiS S.A. 20 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Telewizja Polska S.A. przeprasza Panią Khedi Alievę za wyemitowanie dnia 31 października 2016 r., jako wprowadzenia do programu „Minęła dwudziesta" w TVP Info, materiału dziennikarskiego naruszającego jej dobra osobiste. Ukazanie zdjęcia Pani Khedi Alievy we wspomnianym materiale, wykonanego podczas wręczania jej przez Prezydenta Miasta Gdańska nominacji na członka Rady Imigrantów i Imigrantek w zestawieniu z pełnymi agresji i przemocy obrazami, ukazującymi między innymi zachowania imigrantów przybywających do Europy, narusza cześć i dobre imię Pani Khedi Alievy. Niniejsze oświadczenie zostało opublikowane w wyniku przegranego procesu sądowego. Telewizja Polska S.A.