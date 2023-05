Julia Wieniawa spędza "zwyczajny dzień" w Warszawie z torebką za 10 tysięcy na ramieniu. Wiemy, gdzie kupić podobną taniej (ZDJĘCIA)

surfkate 14 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Ostatnio rozmawiałam z moją koleżanką z czasów liceum. Teraz obie mamy po 30 lat. Ona zamężna, z trójką dzieci, ja z partnerem bez dzieci. Oboje z mężem są bez stałej pracy i regularnych dochodów. Wiem tylko, że on coś dorabia w okolicach jako mechanik i lakiernik, ale nie jest to żaden pełen etat ani stała praca. Większość tygodnia spędza w domu, bo ma problemy alkoholowe i ogólnie nie dzieje się z nim najlepiej. Ma wyrok w zawieszeniu za obrabowanie wiejskiego sklepiku. Ona czasami zrobi jakiejś sąsiadce paznokcie i to uważa za ciężką pracę. Powiedziała mi, że na szczęście podwyższą na 800+, bo inaczej to cytuję: "..uj z taką rodziną". Oświadczyła, że zostawi męża i dzieci, bo ma znajomego w Niemczech, który dobrze zarabia i do którego może się wprowadzić w każdej chwili. Jeszcze się zaśmiała mówiąc, że w Niemczech przynajmniej nie ma takiej inflacji. To tak apropos rozdmuchanych i bezmyślnych programów socjalnych, które finansowane są z kieszeni podatników.